Die Versorgung wuchs kräftig an, insbesondere die italienischen und türkischen Anlieferungen hatten sich massiv intensiviert. Die griechischen Abladungen dehnten sich ebenso aus. Lediglich die spanischen Zuflüsse verloren etwas an Bedeutung. Großfruchtige Kirschen der Sorte Duroni aus Italien auf dem Großmarkt in Hamburg. Quelle: ©BLE Die Kunden griffen...

Den vollständigen Artikel lesen ...