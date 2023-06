Der SMI notiert gegen 9.10 Uhr um 0,27 Prozent tiefer bei 11'191,41 Punkten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt geben die Notierungen zum Start in die letzte Börsenwoche des ersten Semesters 2023 mehrheitlich nach. Händler sind sich einig, dass es an den Märkten zu einem deutlichen Stimmungsumschwung in Bezug auf die Weltwirtschaft gekommen ist. Dieser sei nicht zuletzt auch den wieder aufgeflammten Zinsängsten geschuldet. Mit den anhaltend hohen Zinsen verlieren Aktien an...

