Die von der KOF im Juni befragten Ökonominnen und Ökonomen prognostizieren für das Jahr 2023 eine Wachstumsrate des realen Bruttoinlandprodukts von 0.8%. Damit halten sie an ihrer Einschätzung aus der letzten Befragung fest.Zürich - Die von der KOF im Juni befragten Ökonominnen und Ökonomen prognostizieren für das Jahr 2023 eine Wachstumsrate des realen Bruttoinlandprodukts von 0.8%. Damit halten sie an ihrer Einschätzung aus der letzten Befragung fest. Nachdem in den vergangenen Quartalen mit einem Anstieg des Kurzfristzinssatz gerechnet wurde, wird aktuell sowohl für in drei als auch für in zwölf Monaten einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...