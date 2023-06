Hierzulande soll es im Juli soweit sein. "Wegovy" ist seit Anfang 2022 in der EU zugelassen vertrieben wird es bisland aber nur in den USA, Dänemark und Norwegen. Der darin enthaltene Wirkstoff Semaglutid soll zusammen mit einer Diät und Bewegung bei Gewichtsverlust und -kontrolle unterstützen. Gedacht ist es für Menschen mit einem Body-Mass-Index ab 30 und für Übergewichtige (BMI ab 27) mit mindestens einer gewichtsbedingten Begleiterkrankung. Das Medikament wird einmal die Woche verabreicht, Patienten können es sich selbst spritzen. In sozialen Medien wird der Wirkstoff gehypt.



Der Aktienkurs von NOVO NORDISK hat innerhalb eines Jahres mehr als 40 % zugelegt, das Unternehmen wird an der Börse nun mit etwa 250 Mrd. Euro bewertet. Damit gehört es zu den größten Pharmakonzernen der Welt. Die neue Spritze könnte das Unternehmen noch "fetter" machen!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



