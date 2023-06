In der Schweiz fehlt vielen Firmen geeignetes Personal und in praktisch allen Branchen wird händeringend nach Arbeitskräften gesucht. Die Wirtschaftsverbände suchen nach Lösungen.Bern - In der Schweiz fehlt vielen Firmen geeignetes Personal und in praktisch allen Branchen wird händeringend nach Arbeitskräften gesucht. Der Fachkräftemangel ist seit Jahren ein Problem, das sich noch verschärfen dürfte, wie Vertreter des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse und des Arbeitgeberverbands befürchten. Sie suchen nach Lösungen. Sorgen bereitet den Verbänden vor allem die...

