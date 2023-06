Das BMWK will den Hochlauf der deutschen Photovoltaik-Industrie mit einer neuen Förderung unterstützen. Dazu hat das Ministerium nun ein Interessenbekundungsverfahren gestartet. Gesucht werden Unternehmen für Photovoltaik-Leuchtturmprojekte in strukturschwachen Regionen. Für Unternehmen, die in Deutschland Produktionskapazitäten in der Solarindustrie auf- oder ausbauen wollen, will das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) eine Förderung auf den Weg bringen. Im Vorfeld zur geplanten ...

