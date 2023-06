CV VC, das global tätige und in weltweit 58 Startups investierte Risikokapitalunternehmen für Blockchain-Technologie, hat zwei renommierte, erfahrene und erfolgreiche Führungskräfte in den Verwaltungsrat ernannt.Zug - CV VC, das global tätige und in weltweit 58 Startups investierte Risikokapitalunternehmen für Blockchain-Technologie, hat zwei renommierte, erfahrene und erfolgreiche Führungskräfte in den Verwaltungsrat ernannt: Yvonne Bettkober vom Volkswagen Konzern, vormals AWS- und Microsoft-Spitzenmanagerin, und Philipp Rösler, deutscher Spitzenpolitiker und WEF-Geschäftsführer.

