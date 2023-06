Gegen Mittag gibt der EuroStoxx50 noch um 0,14 Prozent auf 4265,63 Punkte nach.Paris / London - An Europas Börsen geht es am Montag weiter bergab. Zwar konnten die wichtigsten Indizes ihre Anfangsverluste eindämmen. Doch wegen der anhaltenden Sorgen über die künftige Zinsentwicklung und die Konjunkturaussichten hielten sich die Anleger zurück. Enttäuschende Stimmungsdaten aus den Unternehmen in Deutschland gaben den Bedenken neue Nahrung. Zudem müssten die Märkte die...

Den vollständigen Artikel lesen ...