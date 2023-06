Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Commerzbank AG (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) hat ihr erstes Aktienrückkaufprogramm am 23.06 erfolgreich abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Seit dem 7. Juni kaufte die Bank für rund 122 Millionen Euro insgesamt 12 134 305 eigene Aktien (ISIN DE000CBK1001) zu einem Durchschnittspreis von rund 10,05 Euro je Aktie zurück. Das entspricht einem Anteil von 0,97 Prozent am Grundkapital der Bank. Die zurückgekauften Aktien werden voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 eingezogen. ...

