Die neue Produktionsanlage soll in der Stadt Portsmouth im US-Bundesstaat New Hampshire entstehen.Basel - Der Basler Lonza-Konzern baut gemeinsam mit seinem US-Partner Vertex eine Produktionsanlage für Zelltherapien zur Behandlung von Typ-1-Diabetes. Basis für den Entscheid seien Studiendaten, die die Wirksamkeit eines Mittels von Vertex unter Beweis stellten, das dort produziert werden soll, teilte Lonza am Montag mit. Die Daten hätten gezeigt, dass bei sechs mit dem Produktkandidaten «VX-880»...

