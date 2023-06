DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2022/2023 - Zwischenmeldung 52

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

München (pta/26.06.2023/16:45) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 19. Juni 2023 bis einschließlich 25. Juni 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 325.007 Stamm- und 30.581 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2022/2023 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 19.06.2023 31.744 111,0760 CBOE Europe (CEUX) 19.06.2023 4.518 111,0872 Turquoise (TQEX) 19.06.2023 28.517 111,0415 Xetra 20.06.2023 35.593 110,2432 CBOE Europe (CEUX) 20.06.2023 8.218 110,2146 Turquoise (TQEX) 20.06.2023 26.449 110,1609 Xetra 21.06.2023 26.263 110,8445 CBOE Europe (CEUX) 21.06.2023 4.893 110,8250 Turquoise (TQEX) 21.06.2023 17.266 110,9111 Xetra 22.06.2023 45.466 108,6888 CBOE Europe (CEUX) 22.06.2023 6.808 108,6543 Turquoise (TQEX) 22.06.2023 31.757 108,6470 Xetra 23.06.2023 26.758 108,3988 CBOE Europe (CEUX) 23.06.2023 4.034 108,5826 Turquoise (TQEX) 23.06.2023 26.723 108,4385 Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037)

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 19.06.2023 835 102,8029 CBOE Europe (CEUX) 19.06.2023 50 102,7000 Turquoise (TQEX) 19.06.2023 4.730 102,7752 Xetra 20.06.2023 2.276 101,7632 CBOE Europe (CEUX) 20.06.2023 72 102,3653 Turquoise (TQEX) 20.06.2023 4.785 101,8978 Xetra 21.06.2023 1.543 102,4648 CBOE Europe (CEUX) 21.06.2023 2.564 102,5344 Xetra 22.06.2023 2.306 100,0891 CBOE Europe (CEUX) 22.06.2023 377 100,4207 Turquoise (TQEX) 22.06.2023 5.953 100,1314 Xetra 23.06.2023 948 100,1418 CBOE Europe (CEUX) 23.06.2023 180 100,0667 Turquoise (TQEX) 23.06.2023 3.962 100,1535 Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Adresse: Petuelring 130, 80788 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com

ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

