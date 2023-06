Teilen: Weitere Zuwächse beim USD/CNH könnten in den nächsten Wochen die Marke von 7,2500 wieder erreichen, so die Volkswirtin Lee Sue Ann und der Marktstratege Quek Ser Leang von der UOB Group. Wichtige Zitate 24-Stunden-Ansicht: Wir erwarteten, dass der USD am vergangenen Freitag mit einer Aufwärtstendenz handeln würde. Wir waren jedoch der Ansicht, ...

