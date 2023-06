Siemens Energy hatte den DAX am Freitag fest im Griff. Um gut 37 Prozent stürzte die Aktie in den Keller. Selten zuvor gab es bei einem Titel im deutschen Leitindex einen vergleichbaren Einbruch in so kurzer Zeit. Ausschlaggeben dafür war eine Gewinnwarnung des Konzerns, bei dem die Erwartungen der Börsianer ohnehin schon eher überschaubar ausfielen.Enorme Qualitätsprobleme bei Windkraftanlagen scheinen Siemens Energy (DE000ENER6Y0) noch mehr als bisher befürchtet zu belasten. Der Konzern rechnet mit hohen Verlusten, vermag jene aktuell aber nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...