Während die Standardwerte an der Wall Street nur leichte Verluste verzeichneten, setzten sich die Gewinnmitnahmen, infolge von Zinsängsten, bei den zuvor deutlicher gestiegenen Technologietiteln an der Nasdaq fort. Tesla etwa verbuchte herbe Verluste von sechs Prozent nach einer Abstufung durch Goldman Sachs.Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 33.714,71 Punkten. Am Freitag hatte der Leitindex den fünften Tag in Folge tiefer geschlossen und den größten Wochenverlust ...

