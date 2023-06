Am Montag trat in den meisten Ländern der EU neue Normen für die sichere Wiederverwendung von behandeltem Abwasser für die landwirtschaftliche Bewässerung in Kraft - die so genannte Wasserwiederverwendungsverordnung. Die Verordnung legt gemeinsame Mindestanforderungen an die Wasserqualität fest. Bildquelle: Shutterstock.com Angesichts der immer wiederkehrenden...

Den vollständigen Artikel lesen ...