Kremlchef Wladimir Putin hat in seiner Rede den Eindruck zu bewahren versucht, dass die Macht- und Sicherheitsorgane handlungsfähig seien.Moskau / Kiew - Kremlchef Wladimir Putin hat den russischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung nach der rasch beendeten Revolte der Privatarmee Wagner für ihren Rückhalt gedankt. «Ich danke allen Soldaten, Mitarbeitern der Geheimdienste, die sich den Aufständischen in den Weg gestellt haben», sagte Putin am Montag in einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede. Auf seinen Befehl hin sei alles...

