Die Commerzbank sieht sich gezwungen, aufgrund ihrer polnischen Tochtergesellschaft mBank zusätzliche Finanzmittel bereitzustellen. Dies teilte das Frankfurter Finanzinstitut am Freitag mit und führte zu einem Kursrutsch der Aktie sowohl am Freitag als auch am Montag. Somit muss die mBank 342 Millionen Euro zusätzlich zurücklegen. Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen im Zusammenhang mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...