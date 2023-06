In der digitalen Arbeitswelt müssen Tech Skills und Soft Skills zusammenkommen. Deshalb ergänzt Digicomp ihr Portfolio rund um digitale Kompetenz mit den gefragtesten Kursen der Haufe Akademie.Zürich - In der digitalen Arbeitswelt müssen Tech Skills und Soft Skills zusammenkommen. Deshalb ergänzt Digicomp ihr Portfolio rund um digitale Kompetenz mit den gefragtesten Kursen der Haufe Akademie. Vom Infrastrukturbereitsteller zum Möglichmacher der digitalen Transformation: IT ist in der heutigen Arbeitswelt nicht mehr nur noch eine Abteilung des Unternehmens, sondern sie spielt eine...

Den vollständigen Artikel lesen ...