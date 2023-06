Bayer startet die entscheidende klinische Phase-III-Untersuchung für ein neuartiges Kontrastmittel in der Radiologie. Das Besondere an dem Mittel: Dessen Gadolinium-Anteil ist um 60 % geringer als üblich. Es wäre bei einem Erfolg die niedrigste Dosis für ein Mehrzweck-MRT-Kontrastmittel. Und natürlich ein Aufputschmittel für den Börsenkurs...



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



