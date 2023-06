Die in den Bahamas ansässige Privatbank Capital Union Bank hat das Web Banking von Avaloq eingeführt.Zürich - Die in den Bahamas ansässige Privatbank Capital Union Bank hat das Web Banking von Avaloq eingeführt und erweitert ihr Kernbankensystem mit neuen Modulen und Funktionen in Zusammenarbeit mit Avaloq, einem führenden Anbieter von Vermögensverwaltungstechnologie. Die neue E-Banking-Lösung wird die Kundenbeziehungen und -interaktionen weiter verbessern, während die optimierte Avaloq Core...

Den vollständigen Artikel lesen ...