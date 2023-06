In diesen Tagen haben Anleiheemissionen Hochkonjunktur. Am Mittag meldet die B4H Brenstoffzelle4Home aus Guben, dass sie eine Anleihe ausgeben will. Die Zeichnung startet heute. Das Papier hat ein Volumen von bis zu 10 Millionen Euro. Bei einer Laufzeit von fünf Jahren wird es jährlich mit 9,0 Prozent verzinst. Die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt ...

