Gute Neuigkeiten für AC Immune: Das Schweizer Biotech-Unternehmen erhält von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) den Fast-Track-Status für den Anti-Amyloid-Beta (Abeta)-Immuntherapie (Impfstoff)-Kandidaten ACI-24.060 zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Zuvor hatte die FDA bereits den Investigational New Drug Antrag von AC Immune für die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...