Severin Moser hat Valentin Vogt an der Spitze des Schweizerischen Arbeitgeberverbands abgelöst.Zürich - Severin Moser hat Valentin Vogt an der Spitze des Schweizerischen Arbeitgeberverbands abgelöst. Der 60-jährige Ökonom Moser wurde von der Mitgliederversammlung am Dienstag in Zürich einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt. Das Amt will Moser nutzen, um sich für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz einzusetzen, wie aus der Mitteilung des Schweizerischen Arbeitgeberverbands (SAV)...

