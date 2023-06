(shareribs.com) Peking / New York 27.06.2023 - Die chinesische Regierung kämpft mit der anhaltenden Konjunkturschwäche und hat nun eine Verlängerung der Subventionen für Elektroautos beschlossen. Ford und SK On erhalten Milliardenkredite. Goldman Sachs passt Rating für Tesla an. Das chinesische Finanzministerium hat vergangene Woche angekündigt, die Steuervergünstigungen für Elektro- und Hybridautos ...

