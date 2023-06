Weiter unter Druck stand die türkische Lira. In der Nacht zu Dienstag wurden erneut Rekordtiefstände zu Euro und Dollar erreicht.Frankfurt - Der Euro hat am Dienstag merklich zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0949 US-Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Euro nur knapp über 1,09 Dollar notiert. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro Boden gutgemacht. Das Währungspaar EUR/CHF notierte zuletzt bei 0,9808 und damit wieder merklich über der Marke von 0,98, die es vergangenen Freitag...

