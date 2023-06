Die künftigen Dialyse-Erstattungen in den USA entsprechen nicht den Erwartungen. Sie sollen 2024 um 1,6 Prozent angehoben werden. Am Markt hatte man eigentlich mit einem Plus von 3 Prozent bis 4 Prozent gerechnet. Das dürfte Auswirkungen auf die Geschäfte von Fresenius Medical Care, kurz FMC haben. Analysten von Jefferies hatten schon mit einer eher ...

