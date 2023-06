The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.06.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.06.2023

.

ISIN Name

CA38149V1031 GOLDHAVEN RESOURCES CORP.

CA4283044069 HEXO CORP.

CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25

DE000A0KFUJ5 KROMI LOGISTIK INH. O.N.

LU0533032008 MUL-LYX.MSCI WCD U.ETFAEO

LU0533032263 MUL-LYX.MSCI WCS TRUE AEO

LU0533032420 MUL-LYX.MSCI W.EN. AEO

LU0533033402 MUL-LYX.MSCI W.IN.AEO

LU0533033824 MUL-LYX.MSCI W.MA.AEO

LU0533034129 MUL-LYX.MSCI W.C.S.TR AEO

LU0533034558 MUL-LYX.MSCI W.UT.AEO

