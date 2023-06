In wenigen Tagen treffen sich europäische Birnenfachleute in Lleida (Katalonien, Spanien), um Bilanz der vergangenen Saison zu ziehen und sich auf die nächste vorzubereiten. Neben einem Tag voller Konferenzen haben die Organisatoren eine Reihe technischer Besuche geplant, um die modernsten Obstplantagen und Unternehmen der Region vorzustellen. Foto © Interpera Am 28. Juni...

Den vollständigen Artikel lesen ...