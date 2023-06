The Greenery Logistics (TGL) ist in diesem Jahr in der Rangliste der Top 100 Logistikdienstleister auf Platz 38 vorgerückt. "Nach einem enormen Anstieg in dem letzten Jahr konnten wir uns dieses Jahr erneut um ganze 19 Plätze verbessern. Wir stehen jetzt wirklich in der"linken Reihe' und darauf bin ich sehr stolz", sagt der kaufmännische Leiter von TGL,...

Den vollständigen Artikel lesen ...