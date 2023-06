Die Aktie des britisch-amerikanischen Kreuzfahrtkonzerns beendete den offiziellen Handel am Montag 12 % tiefer. Auslöser war die erneute Einstufung "Underweight" von MORGAN STANLEY, verbunden mit einem Kursziel von 7,00 $ für die US-Variante der Aktie. Die mittelfristigenAussichten des Kreuzfahrers standen dabei im Vordergrund, trotz operativer Verbesserungen auf kürzere Sicht. Für das laufende Geschäftsjahr ist von einer Steigerung des EBITDA um 4 % auszugehen und für 2026 zielt CARNIVAL auf eine weitere operative Verbesserung. Doch dies war im Vorfeld des Zahlentermins schon mehr als eingepreist worden, so MORGAN STANLEY. Das Kursniveau sei nicht haltbar. Dem schlossen sich die Börsianer gestern direkt nach Bekanntwerden der Studie an. Die CARNIVAL-Aktie hatte sich seit Oktober 2022 um 130 % erholt. Trotz des gestrigen Rückschlags würdedas von der Bank genannte Kursziel noch eine weitere Halbierung bedeuten. Vom Griff ins fallende Messer ist abzuraten.



