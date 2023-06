NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 73 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vor den anstehenden Zweitquartalszahlen und dem zweiten Halbjahr erwarteten die Anleger bei den Luxusgüter-Unternehmen eine anhaltende Umsatzdynamik, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Für deutlich steigende Ergebnisschätzungen sieht er aber nur wenig Spielraum. Im Luxusgütersegment bevorzugt Dadhania mit Blick auf die Geschäftsdynamik LVMH und Richemont und unter Bewertungsaspekten Kering. Den Sportartikelherstellern prognostiziert er ein attraktives mittelfristige Margenerholungspotenzial und präferiert Puma. Der Aktienkurs sei deutlich gesunken und die Jahresziele erschienen gut erreichbar./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2023 / 18:25 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 00:45 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006969603

