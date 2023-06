Das Instrument 9UU AU0000118127 PAYRIGHT LTD. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2023The instrument 9UU AU0000118127 PAYRIGHT LTD. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2023 and ex capital adjustment on 29.06.2023Das Instrument PY2 PLGMV0000016 GAMIVO S.A. ZY -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2023The instrument PY2 PLGMV0000016 GAMIVO S.A. ZY -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2023 and ex capital adjustment on 29.06.2023Das Instrument CN6 KYG1267V1005 BII RAILW.TRANSP.TECH.H. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2023The instrument CN6 KYG1267V1005 BII RAILW.TRANSP.TECH.H. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2023 and ex capital adjustment on 29.06.2023Das Instrument ED4 CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2023The instrument ED4 CH0303692047 EDAG ENGINEERING G.SF-,04 EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2023 and ex capital adjustment on 29.06.2023Das Instrument BHN0 CA07987C2040 BELLUS HEALTH INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2023The instrument BHN0 CA07987C2040 BELLUS HEALTH INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2023 and ex capital adjustment on 29.06.2023Das Instrument NTT JP3735400008 NIPPON TEL. TEL. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2023The instrument NTT JP3735400008 NIPPON TEL. TEL. EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2023 and ex capital adjustment on 29.06.2023Das Instrument H05 SE0009242324 BYGGPARTNER GRUPPEN EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 28.06.2023 und ex Kapitalmassnahme am 29.06.2023The instrument H05 SE0009242324 BYGGPARTNER GRUPPEN EQUITY is traded cum capital adjustment on 28.06.2023 and ex capital adjustment on 29.06.2023