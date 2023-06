INTILION plant einen IPO für das dritte Quartal im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse. Wer ist INTILION? Eine Wachstums-Story im Bereich der Energiespeichersysteme. Das Unternehmen ist in den vergangenen drei Geschäftsjahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Rate von rund 147 % gewachsen. Der Markt für Energiespeichersysteme wird voraussichtlich bis 2030 jährlich um 37 % zulegen. Auf das Marktsegment von 70 kWh bis 100 MWh, in dem INTILION tätig ist, werden voraussichtlich rund zwei Drittel der Speicherkapazitäten entfallen. Globale Trends führen zu der steigenden Nachfrage nach Energiespeicherlösungen. Im laufenden, zum 31. März 2024 endenden Geschäftsjahr sollen sich die Umsatzerlöse der Paderborner auf über 70 Mio. Euro mehr als verdoppeln. Mittelfristig werden Umsatzerlöse von rund 250 Mio. Euro angestrebt. Die Nettoemissionserlöse - geplant ist eine mittlere zweistellige Millionensumme - aus dem Angebot von neuen Aktien sollen insbesondere zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs, zur Förderung des zukünftigen Wachstums, zum Ausbau der Entwicklungskompetenzen der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle sowie zur geografischen Expansion verwendet werden. Laut CEO Dr. André Haubrock verfügt man über umfangreiche Erfahrungen bei stationären Energiespeicherlösungen und hat bereits über 200 Lithium-Ionen-Speichersysteme unterschiedlichster Größenordnung für Industriekunden und Energieversorger installiert. So hat sich das Unternehmen eine hervorragende Ausgangsbasis erarbeitet und will nun das nächste Kapitel in der Unternehmensentwicklung aufschlagen und den Wachstumskurs systematisch fortsetzen. Da kann man dabei sein!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



