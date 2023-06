Die Aktie der US-amerikanischen Marke für Haushaltsprodukte legte gestern 7,4 % zu. Nachdem am Freitag ein neues Tief bei 7,80 $ markiert wurde, änderte sich die Richtung des Kursverlaufs. Relevante Nachrichten zum Unternehmen gab es nicht, schon am Montag erzielte der Wert + 4,7 %.



Der Konzern (Sitz: Atlanta) war in den vergangenen Jahren beim Umsatz geschrumpft. Für das laufende Geschäftsjahr sind Erlöse zwischen 8,4 und 8,6 Mrd. $ anvisiert, 2021 waren es 10,6 und im Folgejahr 9,5 Mrd. $.



Das Management startete unter dem Begriff "Phoenix" ein Erneuerungsprogramm und setzte beim bereinigten Gewinn je Aktie zunächst das Jahresziel auf 0,95 bis 1,08 $. Eine Bestätigung für das Kurssignal in Form konkreter Nachrichten zum Unternehmen ist abzuwarten.



Helmut Gellermann



