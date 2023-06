In seinen letzten Funktionen war Adrian Schneider CEO der BZ Bank AG in Wilen, CIO und Mitglied der Direktion der Graubündner Kantonalbank in Chur sowie davor Head Investment Solutions und Vizedirektor bei der Kaiser Partner Privatbank AG in Vaduz.Vaduz - Der Verwaltungsrat der VP Bank Gruppe ernennt Adrian Schneider per 1. August 2023 zum neuen Leiter der Heimmarkt-Region Liechtenstein und zum Mitglied der Gruppenleitung. Adrian Schneider verfügt über langjährige Führungserfahrung in der Finanzindustrie sowie über umfassende Kompetenzen im Anlagegeschäft. Als neuer Leiter der Region Liechtenstein (inkl. BVI) wird Adrian Schneider für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...