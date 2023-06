Sophie Lavaud erreichte am Montag, 26. Juni, den Gipfel des Nanga Parbat (8125 Meter) in Pakistan, nachdem sie mehr als zwölf Stunden unter schwierigen Bedingungen mit viel Schnee und Wind aufgestiegen war.Genf/Zürich - REYL Intesa Sanpaolo ist stolz darauf, die Bergsteigerin Sophie Lavaud zu unterstützen, die am Montag den pakistanischen Nanga Parbat in der Himalaya-Kette bestiegen hat. Damit erreichte sie sowohl ihren 14. und letzten Gipfel über 8000 Meter als auch ihr Ziel, elf Jahre nachdem sie es sich vorgenommen hatte. Sophie Lavaud erreichte am Montag, 26. Juni, den Gipfel des Nanga Parbat...

