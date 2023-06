An der Autobahnraststätte Hegau-Ost testet die Bundesanstalt für Straßenwesen eine Photovoltaik-Überdachung über der Durchfahrgasse. Photovoltaik an und auf Bundesfernstraßen soll in Zukunft verstärkt zum Einsatz kommen. Auf der Rastanlage Hegau-Ost an der A 81 steht ein Demonstrator kurz vor der Fertigstellung. Dort entsteht eine 12 mal 14 Meter große Dachfläche aus Photovoltaik-Modulen. Volker Wissing, Bundesminister für Digitales und Verkehr, hat sich jetzt vor Ort davon überzeugt, dass die Arbeiten ...

