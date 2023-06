Die EGIS eG hat einen Jahresüberschuss von 4,38 Millionen Euro erzielt und schüttet eine Dividende von 6 Prozent aus. Zudem investiert sie in neue Erneuerbare-Energien-Projekte, darunter auch in den größten Bürgersolarpark Deutschlands. Die Energiegenossenschaft EGIS eG hat im Geschäftsjahr 2022 ein sehr gutes Jahresergebnis erzielt. Dies gab die Energiegenossenschaft am 26. Juni 2023 auf ihrer Generalversammlung bekannt. Mit einem Jahresüberschuss von 4,38 Millionen Euro (2021: 0,58 Millionen Euro) ...

