Der KI-Reiseplaner basiert auf den bestehenden maschinellen Lernmodellen von Booking.com und wird teilweise auch von der Large-Language-Model-Technologie (LLM-Technologie) von OpenAIs ChatGPT-API unterstützt.Zürich - Die digitale Reiseplattform Booking.com hat seinen neuen KI-Reiseplaner AI Trip Planner angekündigt, der am 28. Juni in der Betaversion für eine Auswahl von US-Reisenden in der App des Unternehmens eingeführt wird. Der KI-Reiseplaner basiert auf den bestehenden maschinellen Lernmodellen von Booking.com, die täglich Millionen von Reisenden auf der Plattform Reiseziele und...

Den vollständigen Artikel lesen ...