Bonn (www.anleihencheck.de) - Das KOF-Konjunkturbarometer in der Schweiz trübte sich im Mai von 96,1 auf 90,2 Zähler deutlich ein, während der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe den fünften Monat in Folge sank und mit 43,2 Punkten den tiefsten Stand seit Juni 2020 erreichte, so die Analysten von Postbank Research. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...