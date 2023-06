Die Koalitionsfraktionen haben eine Einigung über die Details der Regelungen im Gebäudeenergiegesetz erzielt. Nun sollen die zuvor in den Leitplanken beschlossenen Änderungen in den Regierungsentwurf eingebracht werden. Der Bundestag soll dann in der kommenden Woche die Novelle beschließen. Es ist laut einer Pressemitteilung der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden von SPD, B90/Grüne und FDP gelungen, eine Einigung beim Gebäudeenergiegesetz zu erzielen, die Klimaschutz, Technologieoffenheit und ...

