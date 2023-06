Der Dow Jones Industrial notiert am Mittwoch in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent tiefer bei 33 798,35 Punkten.New York - Nach der Kurserholung tags zuvor haben die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte mit moderaten Verlusten eröffnet. Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch in den ersten Handelsminuten 0,4 Prozent tiefer bei 33 798,35 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,3 Prozent auf 4363,80 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,2 Prozent auf 14 915,42 Punkte.

