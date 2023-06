(shareribs.com) Frankfurt / New York 28.06.2023 - Biotech-Aktien können sich am Mittwoch in Frankfurt überwiegend erholen. Unter anderem kann 4SC mehr als zwanzig Prozent zulegen. An der Wall Street steht der Sektor derweil weiter unter Druck. Der DAX steigt um 0,7 Prozent auf 15.958 Punkte, gestützt von Siemens Energy, Rheinmetall und Porsche. Dagegen geben die Papiere von Zalando, Covestro und Siemens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...