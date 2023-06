Der Leitindex schliesst 0,37 Prozent im Plus bei 11'183,55 Punkten.ürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch leicht fester geschlossen. Gestützt wurde die Stimmung von positiven Konjunkturdaten aus Frankreich und Italien, nachdem am Vortag bereits aus den USA gute Daten zum Wirtschaftsverlauf eingetroffen waren. Kritische Stimmen verwiesen allerdings umgehend darauf hin, dass zu gute Wirtschaftsdaten auch wieder die Zinserhöhungsspekulationen anfachen...

