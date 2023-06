Henrique Schneider wird definitiv nicht Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Schneider sieht sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert.Bern - Die Gewerbekammer des Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) hat am Mittwoch die durch den Vorstand annullierte Wahl des neuen Direktors Henrique Schneider bestätigt. Schneider sieht sich mit Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Damit hat die Gewerbekammer, das Parlament des SGV, der Verbandsspitze am Nachmittag in Bern den Rücken gestärkt. Der Verband muss sich so erneut auf die Suche nach einem...

