NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Reckitt vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 7700 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones passte seine Prognosen für den Konsumgüterkonzern in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick an die jüngste Erkältungs- und Grippesaison an./edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 10:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2023 / 10:24 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77

