Länderübergreifendes Gewinnspiel, spezielle Filmvorführungen und koordinierte Beleuchtungen

Schlaflos in Seattle ist auf DVD und digital erhältlich

Das Empire State Building und die Space Needle geben heute eine besondere Zusammenarbeit bekannt, um 30 Jahre seit dem Kinostart des Films Schlaflos in Seattle im Juni 1993 zu feiern. Die Zusammenarbeit von Küste zu Küste unterstützt von Sony Pictures Home Entertainment, Alaska Airlines, Visit Seattle, New York City Tourism Conventions und dem Seattle Center umfasst die gleichzeitige Beleuchtung beider Wahrzeichen, spezielle Vorführungen des beliebten Films, Aktivitäten an beiden Attraktionen und ein Gewinnspiel für zwei glückliche Gewinner, die einige der wichtigsten Filmmomente mit einer einwöchigen Reise nach Seattle und New York City erleben können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230628237155/de/

The Empire State Building and Space Needle Team Up to Celebrate the 30th Anniversary of Sleepless in Seattle (Photo: Business Wire)

"Als Schlaflos in Seattle"-Superfans hatten wir einen Sitzplatz in der ersten Reihe, als Gäste aus aller Welt ihre romantischen Komödienträume in der Smaragdstadt auslebten", sagte Randy Coté, Chief Marketing Officer für die Space Needle. "Es ist nicht zu leugnen, dass Schlaflos in Seattle Millionen von Menschen miteinander verbunden hat, von Seattle bis NYC und überall dazwischen. Die Space Needle ist begeistert, mit dem Empire State Building zusammenzuarbeiten, um noch mehr Menschen zu helfen, Erinnerungen zu schaffen, indem wir diesen Sommer das 30-jährige Jubiläum feiern!"

"Das Empire State Building und sein neu gestaltetes Observatorium haben in zahllosen Filmen mitgespielt. Einer der beliebtesten Filme wird für viele immer Schlaflos in Seattle sein, der auf der Spitze des "Romantischsten Gebäudes der Welt" genau hier im Herzen von Manhattan seinen Höhepunkt findet", sagte Jean-Yves Ghazi, Präsident des Empire State Building Observatory. "Wir freuen uns, den Jahrestag eines solchen Films mit unseren Freunden in Seattle zu feiern und die Wärme und Liebe zu zelebrieren, die die Fans auch 30 Jahre später noch empfinden, wenn sie den Film sehen und uns dann besuchen, um ihn selbst zu erleben."

Zu den Feierlichkeiten rund um den Jahrestag gehören folgende Veranstaltungen:

"It's a Sign" Am 30. Juni bei Sonnenuntergang werden das Empire State Building und die Space Needle gemeinsam beleuchtet die Space Needle in Rot und das Empire State Building in Lavendel und Rot mit einem Herz, das sich im Mast des Turms dreht, um dem Original-Filmkunstwerk und dem "Zeichen" zu ähneln, das Annie Reed zurück auf die Spitze des Empire State Building führte.

Sondervorführungen zum Jubiläum Am 1. Juli um 21:30 Uhr wird der Film im Seattle Center im Mural Amphitheater gezeigt. Diese einmalige Filmvorführung ist kostenlos und für die Öffentlichkeit zugänglich (kein Ticket erforderlich; solange Plätze verfügbar sind). Das Seattle Center befindet sich im Herzen von Downtown und beherbergt die Space Needle und viele andere Attraktionen. Das Mural Amphitheater ist eine Grünfläche im Freien mit der Space Needle als Kulisse, nur wenige Minuten vom Puget Sound und dem Pike Place Market entfernt. Das Amphitheater dient als Hauptveranstaltungsort für große Sommerfestivals, wie die Movies at the Mural-Reihe. Besucher des Empire State Building Observatory können ein spezielles Ticket kaufen, um sich Schlaflos in Seattle am 9. Juli um 21 Uhr in einem privaten Bereich im 80. Stockwerk anzusehen, mit kostenlosen Erfrischungsgetränken, Süßigkeiten und Popcorn (weitere Informationen und Tickets sind hier verfügbar). Alle Gäste des Observatoriums können die ikonischen Szenen aus dem Film, in denen das Empire State Building vorkommt, in der neuen Ausstellung "World's Most Famous Building" sehen, die Teil einer kürzlich erfolgten 165 Millionen Dollar teuren Neugestaltung des Gebäudes ist.



Die Magie neu erschaffen: Vom 29. Juni bis zum 3. Juli können Besucher des Empire State Building Observatory und der Space Needle das kultige Filmplakat aus Schlaflos in Seattle nachstellen und für ein authentisches Foto posieren. Die Gäste werden aufgefordert, diese Fotos mit dem Hashtag Sleepless30 zu teilen. Gäste der Space Needle können vom 30. Juni bis zum 2. Juli in der Space Needle Bar auch Themencocktails mit lustigen Namen wie Baltimore Sun (eine Abwandlung von Annie's Cosmo), Teddy Bear (ein alkoholfreier Kinderdrink mit Gummibärchen-Garnierung), Never Settle (eine Abwandlung von Walter's Old Fashioned) und Sleepless in Seattle (Sam's Martini) genießen.

Schlaflos in Seattle Gewinnspiel: Die Teilnahme am Schlaflos in Seattle Gewinnspiel ist ab heute, dem 26. Juni, möglich und läuft bis zum 21. Juli um Mitternacht online unter sleepless30.com. Ein Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und am 7. August bekannt gegeben. Der Gewinner erhält eine Reise mit sechs Übernachtungen für zwei Personen nach Seattle und New York City, einschließlich kostenloser Flüge von seiner Heimatstadt in beide Städte und zurück, mit freundlicher Genehmigung von Alaska Airlines (es gelten die Regeln/Einschränkungen), sowie: In Seattle drei Übernachtungen im Pan Pacific Hotel in der Innenstadt von Seattle mit Blick auf die Space Needle, eine exklusive VIP-Tour der Space Needle mit einem Abendessen für zwei Personen in der gehobenen Loupe Lounge auf dem ersten und einzigen drehbaren Glasboden der Welt; Zwei kostenlose CityPass-Tickets für einige der besten Attraktionen in Seattle, einschließlich einer Argosy Cruise zu den berühmten Hausbooten auf dem Lake Union, um einen Blick auf Sams Hausboot-Residenz aus dem Film zu werfen; plus einen 500-Dollar-Geschenkgutschein für die ikonischen Drehorte des Films, darunter der weltberühmte Pike Place Market, Alki Beach und Gas Works Park. In New York City ein Aufenthalt von drei Nächten im Fünf-Sterne-Hotel Langham, New York, Fifth Avenue; zwei unbegrenzte Metro-Wochenkarten und ein kostenloser CityPass, um das Beste der Stadt zu sehen; eine Führung das Empire State Buildings mit speziellen Hinweisen auf alle wichtigen Details/Orte aus dem Film, gefolgt von einem speziellen Prix-Fixe-Dinner mit Weinbegleitung im STATE Grill Bar, dem charakteristischen Restaurant des Empire State Building.

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist ab heute, dem 26. Juni, möglich und läuft bis zum 21. Juli um Mitternacht online unter sleepless30.com. Ein Gewinner wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und am 7. August bekannt gegeben. Der Gewinner erhält eine Reise mit sechs Übernachtungen für zwei Personen nach Seattle und New York City, einschließlich kostenloser Flüge von seiner Heimatstadt in beide Städte und zurück, mit freundlicher Genehmigung von Alaska Airlines (es gelten die Regeln/Einschränkungen), sowie:

Hochauflösende Bilder der Partnerschaft, der Beleuchtung der beiden Gebäude und alle Elemente des Gewinnspiels finden Sie hier.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), erhebt sich 1.454 Fuß über Midtown Manhattan vom Sockel bis zur Antenne. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102.Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zum weltberühmten 86th Floor Observatory, dem einzigen 360-Grad-Open-Air-Observatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, bietet Besuchern eine Orientierung für ihr gesamtes New York City-Erlebnis und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis hin zu seinem aktuellen Platz in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zum "America's Favorite Building", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt und von Tripadvisor bei den Travelers' Choice Awards 2023 zum zweiten Mal in Folge zur Attraktion Nr. 1 in den USA erklärt: Best of the Best und die Nr. 1 unter den New Yorker Attraktionen von Lonely Planet.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Windstrom betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandelsgeschäfte wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Für weitere Informationen und Tickets für das Observatory Experience besuchen Sie esbnyc.com oder folgen Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok des Gebäudes.

Über die Space Needle

Erbaut als Herzstück und Inspiration für die Weltausstellung 1962 in Seattle, ist die Space Needle seither ein Teil des Seattle-Erlebnisses und ein weltweit anerkanntes Symbol für die Stadt geworden. Das im Seattle Center gelegene Wahrzeichen ist 605 Fuß hoch und eines der meistfotografierten Bauwerke der Welt.

Bei der jüngsten 100 Millionen Dollar teuren Renovierung der Space Needle wurden mehr als 176 Tonnen Glas in das Bauwerk eingebaut, das einen unvergleichlichen Blick auf Seattle, den Mt. Rainier, den Puget Sound und die Cascade und Olympic Mountains bietet. Die Space Needle beherbergt auch The Loupe den ersten und einzigen sich drehenden Glasboden der Welt. Die Space Needle ist das ganze Jahr über geöffnet und hat mehr als eine Million Besucher pro Jahr.

Für weitere Informationen besuchen Sie spaceneedle.com oder folgen Sie der Needle auf Facebook, Twitter, Instagram oder TikTok.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230628237155/de/

Contacts:

MEDIEN:

Empire State Building

Brock Talbot

347-804-7863

btalbot@esrtreit.com

Space Needle

Sienna Spencer-Markles

818-281-7416

Siennasm@spaceneedle.com