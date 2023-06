Halbzeit an der Börse - neben dem DAX, der sogar den Dow Jones outperformte, haben sich auch viele Einzelwerte wie Morphosys (+95 %), Nvidia (+186 %) oder Meta (+138 % Gewinn) in den ersten 6 Monaten des Jahres prächtig entwickelt - und das trotz reichlich negativer Vorzeichen. Fakt ist, die letzten Monate führen Anlegern wieder eines vor Augen: Die Börse schreibt eben ihre eigenen Gesetze. Wie sich die Aussichten für das zweite Halbjahr an den Märkten gestalten und welche 7 Favoriten in der zweiten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...