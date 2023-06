Moskau - Der russische Armeegeneral Sergei Surowikin soll verhaftet worden sein. Das meldete unter anderem die englischsprachige Online-Zeitung "Moscow Times".



Ein Militärblogger hatte bereits vorher Gerüchte veröffentlicht, wonach Surowikin schon am Sonntag festgesetzt worden sei - einen Tag nach dem Aufstand der Söldner-Gruppe Wagner um ihren Chef Jewgeni Prigoschin. Gleichzeitig gab es Gerüchte, Surowikin könne in den Aufstand Prigoschins eingeweiht gewesen sein, oder ihn gar gefördert haben. Surowikin befehligte beim Angriff auf die Ukraine zunächst die Truppengruppierung "Süd" und war später von Oktober 2022 bis Januar 2023 Kommandeur der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Nach seiner Abberufung von diesem Posten blieb er Stellvertreter des neuen Kommandeurs und galt weiter als einflussreich.

