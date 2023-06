Holcim: regionale Umverteilung - mehr USA, weniger Indien!

Mit der Übernahme von Duro Plast will Holcim (HOLN) seine Position im nordamerikanischen Bedachungsmarkt stärken. Börsentäglich frische Setups im Alphatrader-Chat von ratgebergeld.at!

Symbol: HOLN ISIN: CH0012214059

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Holcim-Aktie legte im vergangenen Halbjahr rund 24 Prozent zu. Bei circa 60 CHF stößt der Kurs an eine inzwischen mehrfach getestete Widerstandslinie. Sollte diese gebrochen werden, hätte das Wertpapier freien Lauf nach Norden.

Chart vom 28.06.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 59.80 CHF

Meinung: Im vergangenen Jahr erzielte Holcim, der Weltmarktführer in innovativen und nachhaltigen Baulösungen, Rekordwerte bei Umsatz und operativem Ergebnis. Die Verkaufserlöse stiegen auf vergleichbarer Basis um 12.9 Prozent auf 29.19 Milliarden CHF, während der bereinigte operative Gewinn (wiederkehrendes EBIT) um 7.2 Prozent auf 4,75 Milliarden CHF zunahm. Dieses Ergebnis entsprach den Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn stieg um 44 Prozent auf 3.31 Milliarden Franken. Im vergangenen Jahr veräußerte das Unternehmen sein Indien-Geschäft für 6.4 Milliarden Franken. Die Dividende soll um 0.30 CHF auf 2,50 CHF pro Aktie erhöht werden. Mit der Übernahme von Duro Plast aus Michigan für 1.29 Milliarden USD will man seine Position im nordamerikanischen Bedachungsmarkt stärken.

Setup

Mögliches Setup: Trigger und Stop Loss sind anhand der jüngsten Seitwärtsbewegung im Chart vorgezeichnet. Das Kursziel ermitteln wir per Measured Move. Die Halbjahreszahlen kommen am 27. Juli, so dass ein mehrwöchiger Trade möglich wäre. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in HOLN.

Veröffentlichungsdatum: 28.06.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.